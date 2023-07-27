Στα «δίχτυα» των Αρχών άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς στην Αττική

Στα «δίχτυα» των Αρχών έπεσε άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς στην Αττική όπως αναφέρει η ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς Υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) με τη συνδρομή των ανακριτικών υπαλλήλων της Π.Υ. Ελευσίνας, ένας άνδρας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια σε χορτολιβαδική – αγροτική έκταση, εντός του οικισμού Παλαιοχώρι του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής.

Για το ανωτέρω περιστατικό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης και ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

