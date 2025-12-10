Στα “χαρακώματα” οι αγρότες: Ετοιμάζουν νέα μπλόκα και καλούν να τους… συλλάβουν – Σήμερα η “απόβαση” στο λιμάνι του Βόλου

“Φλέγονται” τα μπλόκα σε όλη τη χώρα, που ήδη ξεπερνούν τα 80, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να σκληραίνουν τη στάση τους και να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα.

Οι τοπικές συνελεύσεις ανά την επικράτεια χαράσσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ξεκάθαρο.

Παρά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που κάνει λόγο για συλλήψεις σε περίπτωση που παραμείνουν στα μπλόκα και συνεχίζουν να παρακωλύουν τις συγκοινωνίες, οι αγροτοκτηνοτρόφοι το βράδυ της Τρίτης προανήγγειλαν ακόμα μεγαλύτερες κινητοποιήσεις και αποκλεισμούς.

Νέα μπλόκα και αποκλεισμοί από σήμερα

Κλειστοί παραμένουν οι δύο οδικοί άξονες Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και η Εγνατία οδός. Μπλόκα έχουν στηθεί και στην Ιονία και στην Ολυμπία οδό, αλλά και στα τελωνεία των Ευζώνων, Προμαχώνα, Εξοχής και Νίκης, όπου ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα.

Το πιο δυνατό μήνυμα μετά και την “προειδοποίηση” του Αρείου Πάγου εστάλη από το μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας, όπου τονίστηκε ότι το αγροτικό κίνημα ούτε εκφοβίζεται, ούτε εκβιάζεται, ούτε κάνει βήμα πίσω με τους αγροτοκτηνοτρόφους να δίνουν ραντεβού σήμερα το πρωί στον κόμβο του Πλατυκάμπου με προορισμό τον Βόλο.

Εκεί αναμένεται να φτάσουν μαζί με αγρότες από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα (μπλόκο του Ε65), αλλά και με αγρότες της Μαγνησίας, όπου θα επιχειρήσουν να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου.

Επίσης, τις κινητοποιήσεις τους κλιμακώνουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, με την Πάτρα να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του αγροτικού μετώπου. Από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας η Περιμετρική της πόλης παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1 – Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Για σήμερα έχει αποφασιστεί το κλείσιμο της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου, στις 11 το πρωί, μια ενέργεια που εφόσον υλοποιηθεί αναμένεται να προκαλέσει τεράστιες επιπτώσεις στις μετακινήσεις στη Δυτική χώρα.

Την ίδια ώρα, στην Αιτωλοακαρνανία συνεχίζεται για ημέρες ο πλήρης αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου.

Στην Αχαΐα, αγρότες έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών–Πύργου στην Κάτω Αχαΐα, ενώ στο Αίγιο το μπλόκο στη γέφυρα Σελινούντα συνεχίζει καθημερινά ολιγόωρους αποκλεισμούς της Πατρών–Κορίνθου.

Επίσης, σε φάση συντονισμένης δράσης μπαίνουν και οι αγρότες της Κορινθίας, οι οποίοι για σήμερα Τετάρτη έχουν προαναγγείλει αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού Κορίνθου–Πατρών, αλλά και της Κορίνθου–Τριπόλεως.

Στην Ηλεία, το μπλόκο στον κόμβο Πύργου παραμένει ενεργό, με καθημερινούς ολιγόωρους αποκλεισμούς της Πατρών–Πύργου.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, τα οποία έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες της Καρδίτσας πάνω στον Ε65 και οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Τα δύο μπλόκα συνεχώς ενισχύονται κι εξαπλώνονται, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των δύο περιοχών.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Ε65 στην Καρδίτσα, με ανακοίνωση, καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Πέμπτη 11/12, στις 6 μ.μ. στον χώρο του μπλόκου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως “έχουμε κοινά προβλήματα, κοινός πρέπει να είναι ο αγώνας”.

Επεκτείνουν τους αποκλεισμούς οι αγρότες της Κεντρικής Ελλάδας, καθώς μεταφέρουν νέα τρακτέρ στα σημεία συγκέντρωσης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Αποκλεισμένος παραμένει ο κόμβος του Μπράλου, ενώ αντίστοιχες κινήσεις σημειώνονται και στο μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες που έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο ξεκινούν αποκλεισμούς, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινώσει τις λεπτομέρειες των δράσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό του κόμβου, ενώ στον Δομοκό κλείνουν περιοδικά τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται από σήμερα και οι αγρότες της Εύβοιας, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει κατάληψη δημοσίων κτιρίων στη Χαλκίδα.

“Ας έρθει ο εισαγγελέας στα μπλόκα να μας συλλάβει”

Οι αγρότες από τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, χθες Τρίτη, έδωσαν τη δική τους απάντηση στην παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία, πλέον θα οδηγούνται στο αυτόφωρο, εφόσον διαπράττουν το αδίκημα της παρακώλυσης και διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια και απρόκλητες φθορές.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το μεσημέρι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απέστειλε παραγγελία στους εισαγγελείς της χώρας για παρέμβασή τους, στις κινητοποιήσεις των αγροτών με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, με σκοπό τη βεβαίωση σωρείας εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως, αλλά και ενδεχομένως, εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων και απρόκλητων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, κατά πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος.

“Το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται, οι αγρότες δεν εκφοβίζονται και παραμένουν στα μπλόκα“, ήταν η απάντηση από τη Νίκαια της Λάρισας.

Το Σάββατο η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων

Πλέον, τα βλέμματα είναι στραμμένα και στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων το Σάββατο 13/12 στη Νίκαια, όπου όλοι οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα αποφασίσουν συντεταγμένα τη στάση που θα τηρήσουν στο εξής και θα καταθέσουν τα αιτήματά τους, ενώ πολλά θα εξαρτηθούν και από τη στάση της κυβέρνησης.

Μία μέρα πριν, την Παρασκευή, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών της Θεσσαλίας.