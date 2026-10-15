Πειραιάς: Συνελήφθη 26χρονος που καταζητείται στην Τουρκία για διακίνηση ναρκωτικών

Από αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη μετά από πολυήμερη έρευνα, πρωινές ώρες της 13-10-2026 στην περιοχή του Πειραιά, 46χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για απόδραση καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 46χρονος από το 2020 έως και το 2022 στην Τουρκία, φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις κατοχής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και κάνναβης.

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Η εγκληματική του δραστηριότητα τερματίστηκε με τη σύλληψή του το 2022 οπού καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης -19- ετών, ενώ το 2023 παραβίασε ολιγοήμερη άδεια από σωφρονιστικό κατάστημα της Τουρκίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.