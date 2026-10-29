Συναγερμός στην Ακαδημία Πλάτωνος: Κατέρρευσε τοίχος από εγκαταλελειμμένο κτίριο (φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος, μετά την κατάρρευση τοίχου σε εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αλαμάνας και για την κατάρρευση ενημερώθηκε η Πυροσβεστική.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια της κατάρρευσης.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Κατάρρευση στέγης και τοιχοποιίας εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας επί της οδού Αλαμάνας στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Οκτωβρίου 2026 , περίπου στις 11:20.

Κινητοποιήθηκαν, 17 Πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οίκημα είναι εγκαταλελειμμένο και έχει υποστεί κατάρρευση η σκεπή του καθώς και μέρος της τοιχοποιίας του.

Στο σημείο του συμβάντος θα πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για τον έλεγχο του χώρου.

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Επίσης, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛΑΣ. ενώ κινητοποιήθηκε ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών εφόσον απαιτηθεί.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.