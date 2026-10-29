Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ακαδημία Πλάτωνος: Κατέρρευσε τοίχος από εγκαταλελειμμένο κτίριο (φωτογραφίες)

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός στην Ακαδημία Πλάτωνος: Κατέρρευσε τοίχος από εγκαταλελειμμένο κτίριο (φωτογραφίες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 12:27

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος, μετά την κατάρρευση τοίχου σε εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αλαμάνας και για την κατάρρευση ενημερώθηκε η Πυροσβεστική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια της κατάρρευσης.

Φωτογραφία

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Κατάρρευση στέγης και τοιχοποιίας εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας επί της οδού Αλαμάνας στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Οκτωβρίου 2026 , περίπου στις 11:20.

Φωτογραφία

Κινητοποιήθηκαν, 17 Πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οίκημα είναι εγκαταλελειμμένο και έχει υποστεί κατάρρευση η σκεπή του καθώς και μέρος της τοιχοποιίας του.

Φωτογραφία

Στο σημείο του συμβάντος θα πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για τον έλεγχο του χώρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛΑΣ. ενώ κινητοποιήθηκε ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών εφόσον απαιτηθεί.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ