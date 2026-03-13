Σούδα: Στον εισαγγελέα ο 58χρονος Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) ο 58χρονος Πολωνός που θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία στην Σούδα.

Σύμφωνα με το Creta24, o κατηγορούμενος βρίσκεται ενώπιον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ελληνικές αρχές να αξιολογούν όλα τα στοιχεία και τις επικοινωνίες του υπόπτου, στο πλαίσιο των ερευνών για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ο Πολωνός εδώ και τρία χρόνια ερχόταν με τον βαν του στην περιοχή που έχει θέα στον κόλπο της Σούδας.

Στάθμευε το βαν-τροχόσπιτο στο σημείο και έμενε εκεί όλο τον χειμώνα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πολωνός αναχωρούσε από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, για να επιστρέψει πάλι την επόμενη χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πολωνός εξετάζεται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες. Οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του ύποπτου μετά από καταγγελία πολίτη.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το κινητό του κατηγορούμενου, όπου από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη δραστηριότητά του. Ο εξονυχιστικός έλεγχος αφορά στον εντοπισμό ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήρθε για αναψυχή με το τροχόσπιτό του και πως τις φωτογραφίες με πλοία και αεροπλάνα από τη βάση της Σούδας τις έστελνε στην αδερφή του προκειμένου να τις δείξει στον άνδρα της που είναι στρατιωτικός.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως από την ανάκτηση δεδομένων από το κινητό του τηλέφωνο θα εντοπίσουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην υπόθεση.

Επίσης, έχουν βάλει στο “μικροσκόπιο” και το τροχόσπιτο, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν laptop, tablet και USB, τα οποία ήδη εξετάζονται.