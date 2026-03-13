Κατασκοπεία στη Σούδα: Τι ισχυρίζεται ο 58χρονος Πολωνός για τις φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του

“Φύλλο και φτερό” κάνουν οι αστυνομικοί το τροχόσπιτο και τις ηλεκτρονικές συσκευές του 58χρονου Πολωνού, που συνελήφθη στη Σούδα με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 58χρονος φαίνεται πως είναι συνταξιούχος στρατιωτικός, κάτι που αρνείται.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήρθε για αναψυχή με το τροχόσπιτό του και πως τις φωτογραφίες με πλοία και αεροπλάνα από τη βάση της Σούδας τις έστελνε στην αδερφή του προκειμένου να τις δείξει στον άνδρα της που είναι στρατιωτικός.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως από την ανάκτηση δεδομένων από το κινητό του τηλέφωνο θα εντοπίσουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην υπόθεση.

Επίσης, έχουν βάλει στο “μικροσκόπιο” και το τροχόσπιτο, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν laptop, tablet και USB, τα οποία ήδη εξετάζονται.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο 58χρονος είχε έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας. Μεταξύ άλλων, οι αστυνομικοί εξετάζουν αν όλες τις φορές ήταν προορισμός του ο κόλπος της Σούδας ή άλλη στρατιωτική εγκατάσταση, όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ερχόταν στο ίδιο σημείο της Κρήτης, στο Μαράθι, από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφθείς Πολωνός εξετάζεται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του ύποπτου έπειτα από καταγγελία πολίτη.