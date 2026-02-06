Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών-Λαμίας – Από μία λωρίδα η κυκλοφορία προς Αθήνα στο ύψος του Αυλώνα

Ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς που κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς στο ύψος του Αυλώνα ανετράπη νταλίκα.

Το τροχαίο έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, ωστόσο ευτυχώς ο οδηγός δεν τραυματίστηκε και βγήκε σώος από το βαρύ όχημα.

Βέβαια, λόγω της ανατροπής της νταλίκας, παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την ενημέρωση της Τροχαίας, διεκόπη η κυκλοφορία στη δεξιά και στη μεσαία λωρίδα στο ύψος του Αυλώνα, στο ρεύμα προς Αθήνα.