Σοβαρό τροχαίο στο Κατάκολο – Σε κρίσιμη κατάσταση δυο τραυματίες (Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατακόλου.

Συγκεκριμένα, οι τρεις από τους τέσσερις επιβάτες των οχημάτων τραυματίστηκαν, με τους δυο να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σε πιο κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ο 65χρονος οδηγός του κόκκινου αγροτικού οχήματος και ο 56χρονος συνοδηγός του σπορ Ι.Χ., οι οποίοι λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο σύμφωνα με το Patrisnews.

Ο τρίτος τραυματίας, ο 66χρονος οδηγός του Ι.Χ., νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», ενώ ο τέταρτος, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.