Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Ταξί παρέσυρε πεζό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση
Στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέους
Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας (19/1) όταν ταξί παρέσυρε πεζό.
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέους λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο πεζός μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις