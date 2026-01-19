Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Ταξί παρέσυρε πεζό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας (19/1) όταν ταξί παρέσυρε πεζό.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέους λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο πεζός μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.