Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Συγγρού: Στο νοσοκομείο ένας οδηγός μηχανής

Τι ακριβώς συνέβη

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Συγγρού: Στο νοσοκομείο ένας οδηγός μηχανής
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 28/1 στη Λεωφόρο Συγγρού με ένα άτομο να τραυματίζεται.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Συγγρού στο ύψος της Νέας Σμύρνης, όταν ένας οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ