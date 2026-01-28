Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Συγγρού: Στο νοσοκομείο ένας οδηγός μηχανής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 28/1 στη Λεωφόρο Συγγρού με ένα άτομο να τραυματίζεται.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Συγγρού στο ύψος της Νέας Σμύρνης, όταν ένας οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.