Ρόδος: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθη η μητέρα της και ένας καταστηματάρχης
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τους γιατρούς
Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκε ανήλικη σε κατάσταση μέθης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 22 Αυγούστου.
Ειδικότερα, καταστηματάρχης, 71 ετών, συνελήφθη για την διάθεση ποτών σε 16χρονη με την ανήλικη να καταλήγει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό από τους γιατρούς στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου.
Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα της ανήλικης για παραμέληση εποπτείας.
