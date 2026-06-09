Σοβαρά επεισόδια στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης – Μετατράπηκε σε ρινγκ η συνεδρίαση (Βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Ηλιούπολης.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με το hlioupolitimes.gr όταν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ταβουλάρης βγήκε εκτός εαυτού και τα έβαλε με μια γυναίκα.

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Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση σε βάρος του, γεγονός που πυροδότησε έντονη λογομαχία. Τα πνεύματα οξύνθηκαν γρήγορα, με το κλίμα στην αίθουσα να γίνεται εκρηκτικό.

Κάπου εκεί, ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Αντζινάς προσπαθώντας να επέμβει στην ένταση που δημιουργήθηκε με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Ταβουλάρη δέχτηκε επίθεση από σύμβουλο του Δημάρχου με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία του. Η κατάσταση όπως φαίνεται και στα βίντεο ξέφυγε, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση.