Σοκάρει η μαρτυρία της 10χρονης που έπεσε θύμα βιασμού από τον 37χρονο σύντροφο της μητέρας της – “Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει”

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στην επιφάνεια από την 10χρονη από την Θεσσαλονίκη που βιαζόταν από τον σύντροφο της μητέρας της.

«Εκείνος ήταν που πρώτα με χτυπούσε και μετά μου έκανε πράγματα φρικτά. Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει. Πονούσε όλο μου το σώμα. Φώναζα, πάλευα, αλλά τον βοηθούσε η μητέρα μου, που μου κρατούσε σφιχτά τα χέρια για να μην μπορώ να κουνηθώ και να αντισταθώ…».

Τα παραπάνω ανέφερε σε αστυνομικούς και παιδοψυχολόγους το 10χρονο κορίτσι για τις εφιαλτικές στιγμές που βίωνε στα χέρια της μητέρας της και του συντρόφου της.

«Με χτυπούσαν και οι δύο για να σταματήσω να αντιστέκομαι. Φώναζα βοήθεια, αλλά δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. Όλο αυτό έγινε πολλές φορές, δεν σταματούσαν, δεν ήξερα τι να κάνω. Εκείνος χτυπούσε και τη μάνα μου, πολλές φορές…», ανέφερε η μικρή στους αστυνομικούς.

Ο 37χρονος και η 24χρονη συνελήφθησαν και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας συνελήφθη στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα, κατά την προσπάθειά του να φύγει από τη χώρα.

Η εισαγγελέας είχε ασκήσει σε βάρος του ζευγαριού ποινική δίωξη -κατά περίπτωση- για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας του, κατάχρηση ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου, αναμένεται να απολογηθούν ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφος του, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη.