Άλιμος: Η στιγμή που μεθυσμένη οδηγός παίρνει σβάρνα 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα – Την ακινητοποίησαν περίοικοι (Βίντεο)

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα απίστευτο βίντεο, στο οποίο φαίνεται η πορεία της 60χρονης μεθυσμένης οδηγού, η οποία το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας παρέσυρε 11 σταθμευμένα αυτοκίνητα στα στενά του Αλίμου, χωρίς να το αντιληφθεί.

Έντρομοι πετάχτηκαν κάτοικοι και ιδιοκτήτες οχημάτων από τα σπίτια τους, όταν άκουσαν τα αλλεπάλληλα «μπαμ» και έσπευσαν να προλάβουν την οδηγό πριν εγκαταλείψει το σημείο. Το Live News παρουσίασε το βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα, από το οποία σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Η 60χρονος συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι δε ήταν σε κατάσταση που την επέτρεπε να οδηγήσει.

«Θα μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο»

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές στον Άλιμο μίλησαν στην εκπομπή για όσα είδαν να συμβαίνουν μπροστά τους.

«Άκουγα τα ‘μπαμ’ όπως έβρισκε στα αυτοκίνητα. Θα μπορούσε να γίνει και κάτι χειρότερο. Ήταν σίγουρα πάρα πολύ μεθυσμένη», τόνισαν μιλώντας στην εκπομπή.

Μάλιστα η οδηγός επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Οι αστυνομικοί της έκαναν αλκοτέστ, στο οποίο διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένη σε κατάσταση που δεν ήταν εφικτό να οδηγήσει.

«Έλεγε ‘σιγά, τι έκανα’. Πήγε να το σκάσει», ανέφεραν οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι μάλιστα εν αγνοία της οδηγού αφαίρεσαν από τη μίζα του αυτοκινήτου της τα κλειδιά, για να μη μπορεί να διαφύγει. Η γυναίκα ωστόσο, είχε καταναλώσει τόσο αλκοόλ που δεν το αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να ψάχνει μανιωδώς τα κλειδιά της.

Στο βίντεο φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο της οδηγού μετά τα διαδοχικά χτυπήματα σε παρκαρισμένα οχήματα να απομακρύνεται από το στενό του Αλίμου. Όμως η 60χρονη δεν κατάφερε να αποφύγει τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή.

Στη συνέχεια η οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα που θα αποφασίσει για την τύχη της. Στα πρώτα λόγια της που φέρεται να είπε σε αστυνομικούς, έδειχνε να μην έχει συνειδητοποιήσει τι προκάλεσε.