Σοκ στην Πάτρα: Άφησαν κιμά με ποντικοφάρμακο και γυαλιά έξω από pet shop – Νεκρά δύο γατάκια (βίντεο)

Ένα περιστατικό που σοκάρει συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (20/1) στη Πάτρα καθώς επιτήδειοι έστησαν παγίδα θανάτου σε ζώα έξω από pet shop.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το thebest.gr, το απαράδεκτο περιστατικό έγινε στην περιοχή της Ανθούπολης στην Πάτρα, όταν εργαζόμενοι του pet shop αντίκρισαν ένα από τα γατάκια που φροντίζουν καθημερινά να τρώει κάτι ύποπτο, την ώρα που έμπαινε μέσα στο κατάστημα.

Αμέσως επενέβησαν, αφαιρώντας το από το στόμα του ζώου και διαπίστωσαν με τρόμο ότι πρόκειται για κιμά που περιείχε γυαλιά και ποντικοφάρμακο, ένα ιδιαίτερα τοξικό προϊόν, η χρήση του οποίου απαγορεύεται. Το γατάκι μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο και, ευτυχώς, η επέμβαση ήταν επιτυχής, σώζοντας τη ζωή του.

Κατά την ίδια πηγή, τις προηγούμενες δύο ημέρες δύο άλλα γατάκια βρέθηκαν νεκρά στο ίδιο σημείο.

Τα περιστατικά έχουν κινητοποιήσει την αστυνομία, με την ιδιοκτήτρια του καταστήματος να δίνει κατάθεση, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους υπόπτους. Η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, το οποίο εξετάζεται προσεκτικά προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν προκλητικότητα και σχεδιασμό από τον δράστη, καθώς η φόλα τοποθετήθηκε γύρω στις 6:30 το απόγευμα, σε ώρα που η κίνηση στην οδό Πανεπιστημίου είναι αυξημένη και ακριβώς μπροστά από το κατάστημα.

Η στιγμή αυτή αύξησε τον κίνδυνο για τους παρευρισκόμενους, καθώς στο κατάστημα εκείνη την ώρα βρίσκονταν και τα παιδιά της ιδιοκτήτριας, τα οποία θα μπορούσαν, λόγω έλλειψης γνώσης, να είχαν έρθει σε επαφή με τον δηλητηριασμένο και γεμάτο γυαλιά κιμά.