Σοκ στην Κυψέλη: Άνδρας επιτέθηκε σε δίδυμες ΑμεΑ και βίασε τη μία – Τον κυνήγησε με μαχαίρι η μητέρα τους

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κυψέλη, όπου μια φρικιαστική υπόθεση βιασμού έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, άνδρας αλβανικής υπηκοότητας φέρεται να εισέβαλε σε σπίτι στην οδό Καλλιφρονά το πρωί της Παρασκευής, την ώρα που η μητέρα των δύο διδύμων γυναικών ΑμεΑ απουσίαζε. Ο δράστης, που φέρεται να ήταν γνώριμος της οικογένειας καθώς φέρεται να βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και να διαμένει στην ίδια περιοχή, βρέθηκε μέσα στο σπίτι και επιτέθηκε στη μία από τις δύο 25χρονες, κακοποιώντας τη σεξουαλικά.

Η κατάσταση πήρε δραματική τροπή όταν η μητέρα, βλέποντας την κόρη της να κλαίει μέσα από κάμερες που υπήρχαν στο σπίτι, επέστρεψε αιφνιδιαστικά και αντίκρισε τον άνδρα μέσα. Αντιλαμβανόμενη τι είχε συμβεί, άρπαξε ένα μαχαίρι και άρχισε να τον καταδιώκει, ωστόσο εκείνος κατάφερε να διαφύγει πριν συλληφθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης προσπάθησε να βιάσει και τη δίδυμη αδελφή της αλλά δεν πρόλαβε. Οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τον ύποπτο και τον αναζητούν. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δύο αδελφές έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.