Σκούρτα Βοιωτίας: Συνεχίζεται το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για εξαφανισμένο αλβανικής υπηκοότητας

Περαιτέρω έρευνες συνεχίζουν οι αστυνομικές Αρχές μετά τον εντοπισμό απανθρακωμένης σορού άνδρα μέσα σε καμένο αυτοκίνητο σε ερημική τοποθεσία στα Σκούρτα Βοιωτίας, το βράδυ της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 2025. Το εύρημα σήμανε συναγερμό και οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν τις Αρχές στην υπόθεση της δολοφονίας.

Ο άνδρας βρέθηκε από διερχόμενο κυνηγό, ο οποίος εντόπισε το καμένο όχημα και στα πίσω καθίσματα ανακάλυψε τη σορό ενός δεμένου πισθάγκωνα άνδρα, με χειροπέδες, το μακάβριο θέαμα προκάλεσε άμεση ειδοποίηση στις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση του θύματος. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του ΣΚΑΙ, στο μικροσκόπιο έχει μπει ένα άτομο αλβανικής καταγωγής, από την Εύβοια, ο οποίος είχε δηλωθεί εξαφανισμένος την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, αφού έφυγε για να μεταβεί στα Βίλια μαζί με ένα ακόμη άτομο και δεν επέστρεψε στο σπίτι του.

Η σορός είναι σε προχωρημένη κατάσταση απανθράκωσης, γι’ αυτό οι αστυνομικοί αναμένουν να ληφθεί δείγμα DNA από συγγενικό πρόσωπο του αγνοούμενου, ώστε να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τον ίδιο άνδρα. Η διαδικασία ταυτοποίησης αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων ημερών.

Το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε το θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστικές, γενετικές και τεχνικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το όχημα είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας τον περασμένο Μάιο και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε ένα όχημα ίδιας μάρκας και ίδιου χρώματος από την Κατερίνη.

Σε φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε το DEBATER φαίνεται το καμένο όχημα στο πίσω μέρος του οποίου εντοπίστηκε η απανθρακωμένη σορός. Το καμένο όχημα στη Βοιωτία

Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών



Οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο οργανωμένης εγκληματικής ενέργειας, καθώς τα πρώτα στοιχεία υποδηλώνουν προσεχτική προετοιμασία: κλεμμένο όχημα, πλαστές πινακίδες και προσπάθεια καταστροφής στοιχείων με πυρπόληση.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν ανακρίσεις, συλλογή βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών και εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.