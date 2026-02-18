Σκιάθος: Πώς πέθανε η 38χρονη γυναίκα 20 ημέρες αφού γέννησε – “Την αναζητούν τα παιδιά της”

Ανείπωτη είναι η τραγωδία που σημειώθηκε στη Σκιάθο, όπου μια 38χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή, μόλις 20 ημέρες αφότου είχε γεννήσει το τρίτο της παιδί.

Η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού και νοσηλευόταν εδώ και μια εβδομάδα στο νοσοκομείο του Βόλου. Η κατάσταση της υγείας της είχε βελτιωθεί αισθητά με αποτέλεσμα να πάρει εξιτήριο από την ΜΕΘ, ωστόσο υπέστη ραγδαία επιδείνωση με αποτέλεσμα να αφήσει ακαριαία την τελευταία της πνοή.

«Ξύπνησε μια χαρά, ήθελε να φάει κιόλας. Μόλις ζήτησε να πάει τουαλέτα και της έβαλαν τον καθετήρα, ζαλίστηκε, έπεσε κάτω και αυτό ήταν. Έπαθε πολλαπλές ανακοπές και αυτό ήταν που την οδήγησε στο θάνατο», ανέφερε ο ξάδερφος της άτυχης γυναίκα στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα σημείωσε πως της είχε γίνει μαγνητική στο κεφάλι και ήταν «καθαρή» ενώ κατέληξε λέγοντας πως «την αναζητούν τα παιδιά της».