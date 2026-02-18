Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Πώς πέθανε η 38χρονη γυναίκα 20 ημέρες αφού γέννησε – “Την αναζητούν τα παιδιά της”

Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό

Σκιάθος: Πώς πέθανε η 38χρονη γυναίκα 20 ημέρες αφού γέννησε – “Την αναζητούν τα παιδιά της”
Χρήστος Παπαδόπουλος

Ανείπωτη είναι η τραγωδία που σημειώθηκε στη Σκιάθο, όπου μια 38χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή, μόλις 20 ημέρες αφότου είχε γεννήσει το τρίτο της παιδί.

Η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού και νοσηλευόταν εδώ και μια εβδομάδα στο νοσοκομείο του Βόλου. Η κατάσταση της υγείας της είχε βελτιωθεί αισθητά με αποτέλεσμα να πάρει εξιτήριο από την ΜΕΘ, ωστόσο υπέστη ραγδαία επιδείνωση με αποτέλεσμα να αφήσει ακαριαία την τελευταία της πνοή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξύπνησε μια χαρά, ήθελε να φάει κιόλας. Μόλις ζήτησε να πάει τουαλέτα και της έβαλαν τον καθετήρα, ζαλίστηκε, έπεσε κάτω και αυτό ήταν. Έπαθε πολλαπλές ανακοπές και αυτό ήταν που την οδήγησε στο θάνατο», ανέφερε ο ξάδερφος της άτυχης γυναίκα στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα σημείωσε πως της είχε γίνει μαγνητική στο κεφάλι και ήταν «καθαρή» ενώ κατέληξε λέγοντας πως «την αναζητούν τα παιδιά της».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ