Σύμβουλος σχολικών επιτροπών κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 400.000 ευρώ

Από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία συμβούλου σχολικών επιτροπών σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος φέρεται να οικειοποιήθηκε το ποσό των 400.000 ευρώ.

Από την Αρχή διενεργήθηκε έλεγχος από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο σύμβουλος σχολικών επιτροπών χειριζόταν εν λευκώ μεγάλα χρηματικά ποσά προμηθειών τα οποία προορίζονταν για τις ανάγκες σχολικών μονάδων.

Ωστόσο, ένα μέρος των ποσών που διαχειριζόταν κατέληξε σε επενδύσεις ακινήτων στο όνομά του, σε αγορές αυτοκινήτων και σε τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία η οποία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο κατά τόπον εισαγγελέα με ενδείξεις για την τέλεση τριών κακουργηματικού χαρακτήρα αδικημάτων, που είναι υπεξαίρεση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

