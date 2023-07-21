Συγκλονίζει η μητέρα του 46χρονου στη Χαλκίδα – «Δεν μπορούσε να μιλήσει»

Η μητέρα του 46χρονου στη Χαλκίδα από θερμοπληξία την Πέμπτη συγκλονίζει με τα λόγια της για τον γιο της.

Συγκεκριμένα μιλώντας στην κάμερα του evianonline ανέφερε πως ο 46χρονος την ημέρα του θανάτου του έκανε διανομές με το ποδήλατο του.

«Ήρθε από το σουβλατζίδικο και δεν καταλάβαινα. Άρχισε και μού πέταγε τη μπλούζα. Δεν καταλάβαινα τι έκανε. Λέω “παιδάκι μου τι έχεις”. Δεν μπορούσε να μιλήσει.

Παίρνουμε τον κ…. και λέει “μάλλον θερμοπληξία. Τροχάδην να τον πάτε στο νοσοκομείο. Βάλτε του πετσέτα στο μέτωπο και πηγαίνετε στο νοσοκομείο”» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Καλέσαμε το ασθενοφόρο, αλλά μέχρι να έρθει το παιδί μου δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτρεμε το παιδί. Δεν καταλάβαινε, δεν επικοινωνούσε. Έβγαλε αίμα από το στόμα.

Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήραμε και τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Παθαίνει την πρώτη καρδιακή ανακοπή και μετά τον επαναφέρουνε. Παθαίνει και δεύτερη και τελείωσε».

Χαλκίδα: Δούλευε δίχως σύμβαση ο 46χρονος

Συγκεκριμένα ο 46χρονος που είχε προβλήματα υγείας έκανε μικροδουλειές δίχως σύμβαση όπως αναφέρει το newpost σε ψησταριά της περιοχής και επιστρέφοντας στο σπίτι του ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε αφήνοντας την τελευταία του πνοή, με τους γιατρούς του νοσοκομείου να μην μπορούν να κάνουν κάτι.

Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα συνελήφθη από τις Αρχές ο ιδιοκτήτης της ψησταριάς στην οποίο εργαζόταν ο άτυχος 46χρονος.

Η δικογραφία που σχηματίζεται στην Ασφάλεια σε βάρος του ιδιοκτήτη της ψησταριάς είναι για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο άντρας μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Χαλκίδα: To χρονικό της υπόθεσης

Ο άνδρας, γυρνώντας στο σπίτι του στον Καράμπαμπα Χαλκίδας, ένιωσε πονοκέφαλο και ανέβασε υψηλή θερμοκρασία. Η κατάσταση χειροτέρευε και έτσι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Έγινε εισαγωγή με συμπτώματα θερμοπληξίας, αλλά δυστυχώς ο άνδρας έπαθε απανωτά εγκεφαλικά επεισόδια και πέθανε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία – νεκροτομή.

Αναλυτική η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Την Πέμπτη 20/07/2023 προσεκομίσθει στις 16:55 μ.μ. στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Χαλκίδας με ασθενοφόρο άνδρας 46 ετών (όχι διανομέας) άσφυγμος, άπνοος και με μυδρίαση άμφου. Θερμοκρασία σώματος 40 βαθμοί. Έγινε ανάνηψη, ΚΑΡΠΑ και διασωλήνωση χωρίς αποτέλεσμα. Ώρα ισοηλεκτρικής γραμμής ηλεκτροκαρδιογραφήματος 17:30 μ.μ. Πιθανή αιτία θανάτου καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά την έκθεση σε πολλή υψηλή θερμοκρασία».

