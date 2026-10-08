Σήφης Βαλυράκης: “Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση ενός επίπονου αλλά και μεθοδικού αγώνα” – Τι είπαν οι δικηγόροι των δύο ψαράδων

Την δική του απάντηση έδωσε το δικηγορικό γραφείο συνεργατών του Αλέξη Κούγια που ανέλαβε τους δύο ψαράδες, που κατηγορούνταν για την δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, μετά την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το δικηγορικό γραφείο αναφέρει:

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Σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε κατά συντριπτική πλειοψηφία 6-1 αθώους τους δύο εντολείς μας που ήταν κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Παρά τα όσα ψευδώς διασπείρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρά τη συστηματικά μονόπλευρη παρουσίαση της υπόθεσης από τον Τύπο υπέρ των ισχυρισμών της αντιδίκου πλευράς, η αθωότητα των εντολέων μας δεν βασίστηκε απλώς σε αμφιβολίες αλλά σε βεβαία δικανική πεποίθηση περί μη τέλεσης του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από τους δύο ψαράδες κατηγορουμένους.

Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση ενός επίπονου αλλά και μεθοδικού αγώνα που δόθηκε από τους συνεργάτες του γραφείου μας, Κωνσταντίνο Συνοδινό, Παναγιώτα Σκούρτη και Αναστασία Πορφυρίδου, και τους τεχνικούς μας συμβούλους, ώστε να αναδειχθεί στο Δικαστήριο η αθωότητα των εντολέων μας και να μπορέσει το Δικαστήριο να αποφασίσει με πλήρη δικανική πεποίθηση και όχι απλά με αμφιβολίες.

Ταυτόχρονα, η σημερινή απόφαση στέλνει προς πάσα κατεύθυνση ένα ηχηρό μήνυμα: η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται μέσω εντυπώσεων, υποθέσεων και δημοσίων διαπομπεύσεων, αλλά μόνο εντός της δικαστικής αίθουσας και με βάση τον νόμο, την επιστήμη και τις αποδείξεις και ιδίως εκείνες τις αποδείξεις που είναι αδιάβλητες και αντικειμενικές.