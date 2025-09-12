Σεπόλια: Απόπειρα αρπαγής 9χρονης – Την έσυρε με το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε (βίντεο)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Σεπόλια, όταν μια γυναίκα επιχείρησε να απαγάγει ένα 9χρονο κορίτσι, τραυματίζοντάς το σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η οδηγός πλησίασε τη μικρή την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά, την άρπαξε από το χέρι και στη συνέχεια την έσυρε με το αυτοκίνητό της για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο.

Αμέσως μετά εξαφανίστηκε από το σημείο και αναζητείται από την αστυνομία.

Η μικρή και ο πατέρας της μίλησαν στο Star, περιγράφοντας τον τρόμο που έζησαν. Το παιδί προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από το σοκ, ενώ φέρει τραύματα σε πόδια, πρόσωπο και χέρια.

Όπως δήλωσε η 9χρονη:

«Μου είπε η κυρία: “Έλα λίγο πιο κοντά”. Πήγα και με έπιασε. Με τράβηξε. Πάτησε γκάζι και με έσυρε στην άσφαλτο».

Ο πατέρας της βρέθηκε αμέσως δίπλα της:

«Ήμουν πιο κάτω. Με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο και μου είπε: η μικρή είναι χτυπημένη. Έφτασα αμέσως και είδα το παιδί κάτω», ανέφερε συγκλονισμένος.

Η 9χρονη Λάουρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε όλο το βράδυ. Έφερε σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ στα χέρια και στα πόδια οι πληγές θα χρειαστούν χρόνο για να επουλωθούν.

«Η οδηγός εξαφανίστηκε με ένα ασημί Smart», τόνισε ο πατέρας της.

Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο που δείχνει το αυτοκίνητο την ώρα της επίθεσης και «χτενίζει» την περιοχή, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι η δράστρια μπορεί να επιχειρήσει ξανά.