Σεισμός στην Θεσπρωτία: Ζημιές σε παλιά σπίτια, προβλήματα από κατολισθήσεις στην Εγνατία οδό – Τι λένε οι σεισμολόγοι (βίντεο)

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ χτύπησε τα ξημερώματα της Κυριακής (8/3) την περιοχή της Θεσπρωτίας προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη Δυτική Ελλάδα.

Από τις αρχές έως τώρα δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές καταστροφές σε κατοικίες ή υποδομές αν και αρκετά παλιά κτίρια υπέστησαν ζημιές. Το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, στις περιοχές Κουρέντα και Λεπτοκαρυά Φιλιατών.

Ζημιές αναφέρθηκαν σε σπίτια στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου, όπου από τα δέκα ελεγχθέντα σπίτια τα επτά έχουν ρωγμές και τρία κρίνονται μη κατοικήσιμα. Ο Δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν προβλήματα στα σπίτια τους θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία, ενώ συνεργεία ελέγχουν σχολεία και άλλες υποδομές.

Προβλήματα υπήρξαν στην Εγνατία Οδό προς Ηγουμενίτσα λόγω πτώσης βράχων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν άμεσα στην αποκατάσταση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε περιοχή δυτικά των Ιωαννίνων, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την πόλη και προσθέτει ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούν την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας με ισχυρότερο μετασεισμό μεγέθους 4.7.

“Φαίνεται αρκετά πλούσια, αλλά για να έχουμε όμως μια σαφή εικόνα της εξέλιξης αυτής, θα πρέπει να περιμένουμε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα τυπικά μιας-δύο ημερών. Το διάστημα αυτό απαιτείται, ώστε να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μετασεισμών για να πραγματοποιηθεί στατιστική αξιολόγηση. Αν και η περιοχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα υψηλής σεισμικότητας, είχε στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς.”

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου, καθώς και σε νησιά του Ιόνιο Πέλαγος, όπως η Κέρκυρα και η Λευκάδα, ενώ η δόνηση έγινε αντιληπτή ακόμη και σε περιοχές της Δυτική Ελλάδα, φτάνοντας μέχρι την Πάτρα.

Παρακολουθούν το φαινόμενο οι σεισμολόγοι

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου. Όπως ανέφερε, η έντονη αίσθηση του σεισμού σε μεγάλη περιοχή οφείλεται στο μέγεθός του, στο μικρό εστιακό βάθος και στην ώρα εκδήλωσης, που συνέπεσε με την κοινή ησυχία.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο καθηγητής σεισμολογίας του ΕΚΠΑ Γιώργος Καβύρης, ο οποίος εκτίμησε ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό, με τη μετασεισμική δραστηριότητα να εξελίσσεται φυσιολογικά.