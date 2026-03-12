Σεισμός 4,8 Ρίχτερ κοντά στην Καρδίτσα: Κατολισθήσεις και ζημιές σε μνημεία της Αργιθέας – 8 κοινότητες χωρίς ρεύμα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ευρυτανία, σε περιοχή κοντά στην Καρδίτσα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και αισθητές επιπτώσεις ιδιαίτερα στον ορεινό δήμο της Αργιθέας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, ενώ τα πρώτα προβλήματα καταγράφηκαν κυρίως σε υποδομές, μνημεία και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ζημιές σε μνημεία της Αργιθέας και προβλήματα ηλεκτροδότησης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί δρόμοι στην ορεινή περιοχή γέμισαν με πέτρες από μικρές κατολισθήσεις, ενώ οκτώ κοινότητες της Αργιθέας παραμένουν χωρίς ρεύμα, εξαιτίας προβλημάτων που προκάλεσε η σεισμική δόνηση στο δίκτυο.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ζημιές σε γνωστά θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση την Ιερά Μονή Σπηλιάς, όπου εμφανίστηκαν ρωγμές στους τοίχους. Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης και στην εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στα Κουμπουργιανά.

Μιλώντας στο DEBATER, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργιθέας Μπάμπης Πούλιος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να ελέγξουν τις κατοικίες τους, καθώς πολλές από αυτές παραμένουν κλειστές αυτή την περίοδο.

Η δήλωση του αντιδημάρχου στο DEBATER:

«Υπήρξαν προβλήματα στην ενότητα της ανατολικής Αργιθέας και οι ζημιές που έχουν αναφερθεί απ’ τη στιγμή, πέρα απ’ το ότι αυτά που βλέπουμε, ότι στους δρόμους έχουν γεμίσει πέτρες, έχουν αναφερθεί ζημιές στην Ιερά Μονή Σπηλιάς, είναι ένα γνωστό μνημείο της περιοχής στο οποίο έχουν σημειωθεί ρωγμές στους τοίχους, καθώς επίσης και στην Εκκλησία Μεταμόρφωσης της Σωτήρος στα Κουμπουργιανά. Βέβαια, αφού υπάρχουν ζημιές σε αυτά τα κτίρια, θεωρώ ότι θα υπάρχουν και σε σπίτια, όμως δεν μπορούν να στα αναφέρουν γιατί τα πιο πολλά είναι κλειστά τώρα. Κατοικούνται το καλοκαίρι. Αυτά θα πρέπει να ανέβουν οι κάτοικοι να τα δουν. Κάνω έκκληση να έρθουν να ανοίξουν τα σπίτια τους να δούμε αν έχουν ζημιές. Θεωρώ ότι στις επόμενες ημέρες όλο και κάτι θα μας βγει από εκεί.

Δεν έχουμε τραυματισμό ευτυχώς, δεν έχει αναφερθεί κάτι. Το πρόβλημα που έγινε αμέσως μετά τον σεισμό είναι η διακοπή ρεύματος. 8 κοινότητες αυτή τη στιγμή παραμένουν χωρίς ρεύμα».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε κτίρια και υποδομές τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καταγραφεί πλήρως το μέγεθος των ζημιών.

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, το θετικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες κοινότητες.

Σεισμός κοντά στην Καρδίτσα: Τι λένε οι σεισμολόγοι

Νωρίτερα, μιλώντας στο DEBATER, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης, ανέφερε πως δεν αποκλείονται μετασεισμοί ή κάποια ελαφρώς μεγαλύτερη δόνηση, ωστόσο εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα το σημείο όπου εκδηλώθηκε η δόνηση. Με ένα μόνο αρχικό σεισμικό γεγονός δεν μπορούμε ακόμη να έχουμε πλήρη εικόνα και περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη του φαινομένου. Η περιοχή δεν θεωρείται “νεκρή” από πλευράς ρηγμάτων, ωστόσο δεν συγκαταλέγεται και στις ζώνες υψηλής σεισμικότητας. Ο σεισμός των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ δεν χαρακτηρίζεται μεγάλος. Παρόλα αυτά, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρξει μετασεισμική δραστηριότητα, ακόμα και με κάποια δόνηση ελαφρώς μεγαλύτερη τις επόμενες ώρες ή ημέρες» είπε χαρακτηριστικά.