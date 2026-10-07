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ΕΛΛΑΔΑ

“Μπαράζ” σεισμικών δονήσεων στην Κάσο – Στα 4,1 Ρίχτερ η μεγαλύτερη

Έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους

“Μπαράζ” σεισμικών δονήσεων στην Κάσο – Στα 4,1 Ρίχτερ η μεγαλύτερη
DEBATER NEWSROOM

  Οκτώ σεισμικές δονήσεις, μεγέθους από 2,4 έως 4,1 Ρίχτερ, καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις 10:27 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

   Η πρώτη σημειώθηκε στις 00:05, με μέγεθος 3,1 Ρίχτερ. Η ισχυρότερη καταγράφηκε στις 02:43, με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Επτά λεπτά αργότερα ακολούθησε δόνηση 3,9 Ρίχτερ, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων δυτικά του νησιού.

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   Ακολούθησαν τέσσερις ασθενέστερες δονήσεις, μεγέθους 2,4 έως 2,7 Ρίχτερ. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε στις 10:27, με μέγεθος 3,2 Ρίχτερ και επίκεντρο 22 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Κάσου.

   Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία.

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