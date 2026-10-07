“Μπαράζ” σεισμικών δονήσεων στην Κάσο – Στα 4,1 Ρίχτερ η μεγαλύτερη

Οκτώ σεισμικές δονήσεις, μεγέθους από 2,4 έως 4,1 Ρίχτερ, καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις 10:27 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 00:05, με μέγεθος 3,1 Ρίχτερ. Η ισχυρότερη καταγράφηκε στις 02:43, με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Επτά λεπτά αργότερα ακολούθησε δόνηση 3,9 Ρίχτερ, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων δυτικά του νησιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησαν τέσσερις ασθενέστερες δονήσεις, μεγέθους 2,4 έως 2,7 Ρίχτερ. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε στις 10:27, με μέγεθος 3,2 Ρίχτερ και επίκεντρο 22 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Κάσου.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία.