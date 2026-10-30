Έκρηξη στην Πλάκα: Προθεσμία για την Δευτέρα πήραν οι τρεις συλληφθέντες
Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο
Προθεσμία για να απολογηθούν στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου πήραν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη σε κτήριο στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.
«Είμαστε συγκλονισμένοι που χάθηκαν επτά άνθρωποι για ένα σωλήνα αξίας 25 ευρώ» είπε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τις οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων, οι οποίες θα δηλώσουν παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας στην ανάκριση.
Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, που σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε από την Πυροσβεστική προκάλεσαν όλεθρο για την κλοπή σωλήνων χαλκού, κατηγορούνται για:
-Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία
-Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία
-Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία
-Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.
πηγή στην Google
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