ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα: «Γνωστή φωλιά, δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο» λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα: «Γνωστή φωλιά, δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο» λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Αναστάτωση προκλήθηκε στους κατοίκους πολλών περιοχών το βράδυ του Σαββάτου 6/12 μετά τον σεισμό των 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα Καλάβρυτα.

Συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22:48 και έγινε αισθητή σε περιοχές της Αχαΐας, της Κορινθίας και της Αρκαδίας.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι προς το παρόν δεν διαβλέπει ιδιαίτερο κίνδυνο.

«Σεισμός μεγέθους 4.7 πρίν λίγο στην περιοχή των Καλαβρύτων. Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο» ανέφερε.

