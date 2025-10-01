Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο – Λέκκας: “Έγινε σε περιοχή μεγάλων ρηγμάτων, προσοχή για κατολισθήσεις”

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:49 ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της Ζακύνθου.

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17,3 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε δώσει το επίκεντρο 6 χλμ. νότια νοτιοανατολικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου και το εστιακό βάθος στα 5 χλμ.

Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 6:28 καταγράφηκε ένας ακόμα σεισμός μεγέθους 1,9 Ρίχτερ, με επίκεντρο 8 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Λιθακιάς και με εστιακό βάθος στα 16,8 χλμ.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews για τον στη Ζάκυνθο, επιβεβαίωσε ότι η δυτική περιοχή του νησιού έχει υψηλή σεισμικότητα και μεγάλα ρήγματα που μπορούν να δώσουν ισχυρές δονήσεις. Ήδη, ισχύει απαγόρευση προσέγγισης για τις απότομες δυτικές παραλίες όπως το Ναυάγιο, τόνισε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται προσοχή για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.