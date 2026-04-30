Πώς ξέσπασε η φωτιά στην Πάρνηθα, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Επί τόπου κλιμάκιο της ΔΑΕΕ (βίντεο)

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε στις 11:45 το πρωί της Πέμπτης 30/4 στη θέση Μαυροβούνι στην Πάρνηθα.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι οριοθετημένη, δεν έχει ενεργή εστία και δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης. Ωστόσο, οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο με μεγάλη κλίση, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης (πηγή: Πυροσβεστικό Σώμα)

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.

Συγκεκριμένα, επιχείρησαν:

• 95 πυροσβέστες

• 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

• 22 πυροσβεστικά οχήματα

• 4 αεροσκάφη

• εθελοντές πυροσβέστες

• η ομάδα «Ίκαρος» ΣμηΕΑ Π.Σ. Αττικής

Παράλληλα, συνέδραμαν από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να οριοθετηθεί εγκαίρως, ενώ αυτή την ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διαβροχής και πλήρους κατάσβεσης τόσο από αέρα όσο και από έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα από το δίκτυο που καταλήγει στο καζίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία είχε διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων από τη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ αλλά πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.