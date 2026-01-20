Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη τα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας

Αρκετά σχολεία αύριο, Τετάρτη (21/01) θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ανακοινωθεί η αναστολή λειτουργίας των σχολείων στην «Αττική». Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσω τηλεκπαίδευσης, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο τεχνικό ή άλλο κώλυμα.

Λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων, η λίστα με τις σχολικές μονάδες που παραμένουν κλειστές είναι μεγάλη. Υπάρχει πιθανότητα να εκδοθούν νέες αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας και σε σχολεία άλλων Δήμων, πέραν αυτών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο (21/1):

Πάτρα

Έπειτα από απόφαση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του δήμου Πατρέων, αναστέλλεται η λειτουργία των Σχολείων Α΄βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, στη Δημοτική Ενότητα Ρίου και στο Αρκτικό Διαμέρισμα από την οδό Κανελλοπούλου μέχρι το Ρίον (συμπεριλαμβάνονται Συχαινά, Βούντενη κλπ).

Συγκεκριμένα:

Δημοτική ενότητα Ρίου

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών, ΓΕΛ Καστριτσίου, ΓΕΛ Ρίου, Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, Γυμνάσιο Καστριτσίου, Γυμνάσιο Ρίου, 1ο Νηπ. Ρίου, 2ο Νηπ. Ρίου, Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών, Νηπ. Πανεπιστημίου Πατρών, Νηπ. Άνω Καστριτσίου, Νηπ. Κ. Καστριτσίου, Νηπ. Αγ. Βασιλείου, Νηπ. Ακταίου, Νηπ. Αραχωβιτίκων, Νηπ. Δρεπάνου, Νηπ. Ψαθοπύργου, Νηπ. Σελλών, 2/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών, 8/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών, Δ.Σ Αγ.Βασιλείου, Δ.Σ Αραχωβιτίκων, Δ.Σ Άνω Καστριτσίου, Δ.Σ Κ. Καστριτσίου, Δ.Σ Ακταίου, Δ.Σ Δρεπάνου, Δ.Σ Ρίου, Δ.Σ Σελλών, Δ.Σ Ψαθοπύργου.

Αρκτικό Διαμέρισμα

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων, Ειδικό Νηπ. Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων, 38ο Νηπ., 43ο Νηπ., 49ο Νηπ., 65ο Νηπ., 48ο Νηπ., 49ο Δ.Σ, 40ο Δ.Σ, 43 Δ.Σ., 59ο Δ.Σ, 62ο Δ.Σ, ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, 13ο Γυμνάσιο, 9ο ΓΕΛ.

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων ελήφθη λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, η οποία συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους που προκαλούν πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και άλλες σοβαρές επιπτώσεις.

Η Πολιτική Προστασία και οι εργαζόμενοι του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση από το πρωί, προχωρώντας σε παρεμβάσεις για την απομάκρυνση κλαδιών και άλλων εμποδίων, ενώ λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και αποκαθίσταται η κυκλοφορία.

Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου παραμένουν σε επιφυλακή, έτοιμες να επέμβουν άμεσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις αναμένεται να πλήξει την περιοχή από το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη.

Δήμος Ευρώτα

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται, ανακοινώθηκε η προσωρινή αναστολή των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ευρώτα, για αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη με σκοπό την προστασία της ασφάλειας των μαθητών, των δασκάλων και των γονέων κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους, καθώς και για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων καλούνται να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων και μαθητών σχετικά με την προσωρινή αναστολή των μαθημάτων.

Δήμος Αμφιλοχίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή της Δ.Ε. Ινάχου. αναστέλλεται αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Ινάχου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Γενικό Λύκειο Εμπεσού), του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εμπεσού και του Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας.

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Με απόφαση του δημάρχου Σπύρου Διαμαντόπουλου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, εσπερινά σχολεία, ΣΔΕ, ΣΑΕΚ κ.λπ.) την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούν και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.

Δήμος Μονεμβασίας

Λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, (ΕΜΥ) αναστέλλει τη λειτουργία την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας και όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.

Κλειστά σχολεία σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και στους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας

Με απόφαση των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες.

Δήμος Θήρας

Με την υπ’ αριθμ. 17/2026 απόφαση του Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, θα πραγματοποιηθούν έργα του ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας των οποίων θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης. Ο συνδυασμός των ιδιαίτερων συνθηκών, καθιστά απαγορευτική την δια ζώσης λειτουργία των τάξεων.

Δήμος Θάσου

Συγκεκριμένα, για το Δήμο Θάσου ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών την Τετάρτη 21-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό της Σκάλας Μαριών (έδρα του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών) στις 21-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο 21-01-2026, που καθιστούν επισφαλή την λειτουργία των σχολικών μονάδων για τους μικρούς μαθητές χωρίς θέρμανση.

Επισημαίνεται, ότι στο Δήμο Θάσου, η τμηματική αναστολή της λειτουργίας των σχολείων λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζεται αύριο, 21/1, για τρίτη ημέρα.

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας

Με ανακοίνωση του Δήμου Γλυφάδας, έγινε γνωστό ότι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας θα λειτουργήσουν κανονικά την Τετάρτη (21/1).

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, με «γνώμονα τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων που δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση των φαινομένων στην πόλη αύριο το πρωί αναμένεται – σύμφωνα με τις προβλέψεις – να επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση, οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας θα λειτουργήσουν κανονικά».