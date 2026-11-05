Η Lidl Ελλάς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ολοκλήρωσαν για 7η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα Plastic Free Greece

Για 7η συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», ένωσαν τις δυνάμεις τους μέσα από την πρωτοβουλία Plastic Free Greece, συνεχίζοντας τη συστηματική προσπάθεια για καθαρές θάλασσες, προστασία της βιοποικιλότητας και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στην πλαστική ρύπανση.

Το φετινό ταξίδι κάλυψε στρατηγικά σημεία σε όλη την επικράτεια, από τους νησιωτικούς προορισμούς, τη Σαντορίνη, την Κέρκυρα, τη Μύκονο, τη Σκιάθο και τη Λέσβο, έως τις ηπειρωτικές περιοχές όπου χτυπά η καρδιά της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας. Συγκεκριμένα, για 3η συνεχή χρονιά, οι δράσεις επεκτάθηκαν στα 4 logistics center της Lidl Ελλάς σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Τρίκαλα, μεταφέροντας το μήνυμα της υπεύθυνης διαχείρισης και της μείωσης του πλαστικού αποτυπώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις δράσεις έδωσαν ξανά το δυναμικό «παρών» οι πρεσβευτές της εταιρείας, Γιώργος Καπουτζίδης, Αντώνης Τσαπατάκης και Γωγώ Δελογιάννη, συμμετέχοντας ενεργά δίπλα στους εργαζομένους της εταιρείας και κινητοποιώντας με το προσωπικό τους παράδειγμα.

Τα αποτελέσματα του 2026 σε αριθμούς:

24 συνολικές δράσεις καθαρισμού: 14 παράκτιοι και 10 υποθαλάσσιοι καθαρισμοί σε καίριες περιοχές της χώρας.

14 παράκτιοι και 10 υποθαλάσσιοι καθαρισμοί σε καίριες περιοχές της χώρας. Περισσότεροι από 3 τόνοι απορριμμάτων: Συλλέχθηκαν 406,5 kg απορριμμάτων από τις ακτές (με το 89% των λοιπών αντικειμένων να είναι πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων μικρών πλαστικών θραυσμάτων και αποτσίγαρων) και 2.675,5 kg από τους βυθούς.

Συλλέχθηκαν 406,5 kg απορριμμάτων από τις ακτές (με το 89% των λοιπών αντικειμένων να είναι πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων μικρών πλαστικών θραυσμάτων και αποτσίγαρων) και 2.675,5 kg από τους βυθούς. 257 εθελοντές του #teamLidl: 176 ενήλικες εθελοντές και 81 ανήλικα μέλη των οικογενειών τους έγιναν οι πρωταγωνιστές των καθαρισμών.

176 ενήλικες εθελοντές και 81 ανήλικα μέλη των οικογενειών τους έγιναν οι πρωταγωνιστές των καθαρισμών. Εξειδικευμένες υποθαλάσσιες επεμβάσεις: Πραγματοποιήθηκαν από την έμπειρη περιβαλλοντική οργάνωση Dive in Action (17 δύτες), καθώς και από τη Φοιτητική Καταδυτική Ομάδα «Νικόλαος Τζανόπουλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λέσβο.

Η νέα γενιά και η τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος:

Στη Σαντορίνη, ολοκληρώθηκε ο μαθητικός διαγωνισμός «Plastic Free Santorini», όπου 326 μαθητές δημιούργησαν 116 έργα, με 20 νικητές και 6 βραβευμένες συμμετοχές.

Στη Μυτιλήνη, σε συνεργασία με την εταιρεία SciDrones, υλοποιήθηκε πρωτοποριακή εκπαιδευτική δράση: μαθητές και καθηγητές εκπαιδεύτηκαν στη χαρτογράφηση της παράκτιας ρύπανσης με χρήση drones, αεροφωτογραφιών και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις και παρουσιάσεις με θεσμικούς εκπροσώπους των Δήμων Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Μυκόνου, Σκιάθου, Θήρας και Δυτικής Λέσβου.

Από την έναρξη του «Plastic Free Greece», περισσότεροι από 760 εθελοντές σε 136 δράσεις (81 παράκτιες και 55 υποθαλάσσιες) απομάκρυναν πάνω από 23,5 τόνους απορριμμάτων –12.591 kg από ακτές και 11.114 kg από βυθούς.

Η Lidl Ελλάς, πιστή στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και στο όραμα για ένα μέλλον χωρίς πλαστικά απορρίμματα, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που προστατεύουν το περιβάλλον και ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες.