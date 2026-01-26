Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους – Πού θα “χτυπήσει” τις επόμενες ώρες

Αγρίεψε για τα καλά ο καιρός με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους να επηρεάζουν πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και την Αττική.

Λίγο πριν από τις 11:00 ξέσπασε σφοδρή καταιγίδα στην Αττική, με τα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο, να είναι πιθανό να προκαλέσουν σχετικά αυξημένα ύψη βροχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αρ. πρωτ.2/2026 που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή στις 11.30 π.μ. επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται ότι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, καθώς και τις Π.Ε. Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξετάσουν την ετοιμότητα των μηχανισμών και τα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνεπάγεται η εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων.