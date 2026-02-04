Σαρώνει η κακοκαιρία την Κέρκυρα: Κλειστό το παραλιακό μέτωπο λόγω θυελλωδών ανέμων (Βίντεο)

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει σήμερα, Τετάρτη (04/02), το βράδυ το Ιόνιο έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, κυρίως στη Κέρκυρα.

Οι άνεμοι αγγίζουν τα 10 μποφόρ, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος στην παραλιακή της Γαρίτσας στη Κέρκυρα, καθώς η περιοχή έχει πλημμυρίσει και τα οχήματα δεν μπορούν να περάσουν.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχεται κλήσεις για πτώσεις δέντρων, ενώ αρκετοί φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Προβλήματα παρατηρήθηκαν και στις πτήσεις, καθώς μία αεροπορική πτήση αναγκάστηκε να κάνει αρκετούς κύκλους, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, προκειμένου να καταφέρει να προσγειωθεί.