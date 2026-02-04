Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σαρώνει η κακοκαιρία την Κέρκυρα: Κλειστό το παραλιακό μέτωπο λόγω θυελλωδών ανέμων (Βίντεο)

Οι άνεμοι αγγίζουν τα 10 μποφόρ

Σαρώνει η κακοκαιρία την Κέρκυρα: Κλειστό το παραλιακό μέτωπο λόγω θυελλωδών ανέμων (Βίντεο)
Πηγή: Kerkyrasimera.gr
DEBATER NEWSROOM

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει σήμερα, Τετάρτη (04/02), το βράδυ το Ιόνιο έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, κυρίως στη Κέρκυρα.

Οι άνεμοι αγγίζουν τα 10 μποφόρ, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος στην παραλιακή της Γαρίτσας στη Κέρκυρα, καθώς η περιοχή έχει πλημμυρίσει και τα οχήματα δεν μπορούν να περάσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχεται κλήσεις για πτώσεις δέντρων, ενώ αρκετοί φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Προβλήματα παρατηρήθηκαν και στις πτήσεις, καθώς μία αεροπορική πτήση αναγκάστηκε να κάνει αρκετούς κύκλους, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, προκειμένου να καταφέρει να προσγειωθεί.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ