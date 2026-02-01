Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Το νερό… κατέλαβε τους δρόμους λόγω κακοκαιρίας

Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές μέχρι στιγμής

Πηγή: Ertnews
DEBATER NEWSROOM

Μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε τη Σαντορίνη, οι δρόμοι σε πολλές περιοχές του νησιού μετατράπηκαν σε ποτάμια. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, προβλήματα καταγράφηκαν σε κεντρικά σημεία του Εμπορείου, του Μεγαλοχωρίου, του Μονολίθου, του Πύργου και της Μεσαριάς, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν πολύ γρήγορα.

Η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε τη δημιουργία χειμάρρων, οι οποίοι παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Μέχρι τώρα, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρότερες ζημιές, αλλά οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Αυτό συμβαίνει καθώς αναμένεται νέο κύμα βροχόπτωσης, το οποίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα ξεκινήσει αργά το βράδυ.

ΕΛΛΑΔΑ

