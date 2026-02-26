Σαν σήμερα το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση, η ασθενής «μηδέν» και το lockdown

Σαν σήμερα, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, η Ελλάδα κατέγραφε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν η στιγμή που σηματοδότησε την απαρχή μιας πρωτόγνωρης περιόδου, η οποία επηρέασε βαθιά την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονταν την υγεία και την πρόληψη.

Η ανακοίνωση που οδήγησε στο lockdown

Την επίσημη ενημέρωση έκανε ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, τότε εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό. Όπως γνωστοποιήθηκε, επρόκειτο για γυναίκα 38 ετών που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ιταλία.

Νοσηλευόταν σε καλή κλινική κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο απομόνωσης, ενώ οι υγειονομικές αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τη διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών της και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων απομόνωσης.

Η λεγόμενη «ασθενής μηδέν»

Η 38χρονη από τη Θεσσαλονίκη, επαγγελματικά δραστήρια στον χώρο της μόδας, είχε μεταβεί στο Μιλάνο για επαγγελματικούς λόγους και επέστρεψε αεροπορικώς στην Ελλάδα.

Το όνομά της συνδέθηκε με τον όρο «ασθενής μηδέν», έναν χαρακτηρισμό που χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης για να περιγράψει το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι επρόκειτο για το πρώτο κρούσμα που εμφανίστηκε χρονικά στη χώρα. Η ίδια, σε μεταγενέστερες δηλώσεις της, αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές της διάγνωσης και στο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατούσε τότε.

Από το πρώτο κρούσμα στα περιοριστικά μέτρα

Η επιβεβαίωση του πρώτου περιστατικού λειτούργησε ως καταλύτης για την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών πρόληψης και επιτήρησης. Στη Θεσσαλονίκη αποφασίστηκαν προληπτικά κλεισίματα σχολικών μονάδων, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα τα μέτρα επεκτάθηκαν σε εθνικό επίπεδο.

Στις 10 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας σχολείων, πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών δομών σε ολόκληρη τη χώρα. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου, τέθηκαν σε ισχύ οι καθολικοί περιορισμοί μετακίνησης, εγκαινιάζοντας το πρώτο γενικευμένο lockdown της πανδημίας στην Ελλάδα, μια περίοδο που έμελλε να αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνία.