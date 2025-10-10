Σάμος: Συνελήφθη 21χρονος που λήστεψε 20χρονο σε δομή – Του πήρε με τη βία 189 ευρώ
Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εγκλημάτων Σάμου
Στη σύλληψη ενός 21χρονου αλλοδαπού, ο οποίος λήστεψε 20χρονο σε δομή στη Σάμο προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Συγκεκριμένα η ΕΛΑΣ προχώρησε την Πέμπτη 9/10 στην σύλληψη του στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, απογευματινές ώρες χθες στην παραπάνω δομή, ο συλληφθείς αφαίρεσε με χρήση σωματικής βίας από την κατοχή 20χρονου αλλοδαπού, μπουφάν που περιείχε το χρηματικό ποσό των -189- ευρώ.
Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εγκλημάτων Σάμου.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις