Σάμος: Συνελήφθη 21χρονος που λήστεψε 20χρονο σε δομή – Του πήρε με τη βία 189 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 21χρονου αλλοδαπού, ο οποίος λήστεψε 20χρονο σε δομή στη Σάμο προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα η ΕΛΑΣ προχώρησε την Πέμπτη 9/10 στην σύλληψη του στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, απογευματινές ώρες χθες στην παραπάνω δομή, ο συλληφθείς αφαίρεσε με χρήση σωματικής βίας από την κατοχή 20χρονου αλλοδαπού, μπουφάν που περιείχε το χρηματικό ποσό των -189- ευρώ.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εγκλημάτων Σάμου.