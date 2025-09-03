Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Σάμος: Νεκρή φάλαινα τεσσάρων μέτρων σε παραλία (φωτογραφίες)

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τέτοιο περιστατικό στο νησί

Σάμος: Νεκρή φάλαινα τεσσάρων μέτρων σε παραλία (φωτογραφίες)
ΦΩΤΟ: Archipelagos - Institute of Marine Conservation (facebook)
DEBATER NEWSROOM

Νεκρός ξεβράστηκε στις βόρειες ακτές της Σάμου ένας νεαρός αρσενικός φυσητήρας, μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων και βάρους γύρω στον έναν τόνο.

Η συγκεκριμένη περιοχή του Αιγαίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταναστευτικές διόδους για τις φάλαινες, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται στην περιοχή νεκρό τέτοιου είδους ζώο, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό, δεδομένου ότι το φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής του είδους φτάνει τα 70 χρόνια.

Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε από κτηνίατρο με εμπειρία στις νεκροτομές κητωδών, σε συνεργασία με θαλάσσιους βιολόγους και κτηνίατρο με ειδίκευση στα κητώδη. Δείγματα έχουν ήδη ληφθεί και θα αποσταλούν σε ειδικά εργαστήρια, με στόχο να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ο θάνατος δεν αποδίδεται σε ανθρωπογενή αίτια.

