“Σαφάρι” της Τροχαίας στο Ηράκλειο: 319 παραβάσεις και έξι συλλήψεις μέσα σε ένα 24ωρο

Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για τις ημέρες του Πάσχα, με την Τροχαία στην Κρήτη να εντείνει τους ελέγχους με στόχο την ασφάλεια των πολιτών.

Συγκεκριμένα, την Μεγάλη Τρίτη 8 Απριλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ελέγχθηκαν 1.155 οχήματα και 1.264 άτομα, βεβαιώθηκαν 319 παραβάσεις -εκ των οποίων οι 316 αφορούσαν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας-, ακινητοποιήθηκαν 65 οχήματα, ενώ συνελήφθησαν έξι άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη αστυνομική δράση είχε πραγματοποιηθεί και κατά το πρώτο πενθήμερο του Απριλίου, με τα αποτελέσματα των ελέγχων να κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά και να επιβεβαιώνουν την ανάγκη συνέχισης των εντατικών παρεμβάσεων.

Οι παραβάσεις του ΚΟΚ αφορούν: 32 για μη χρήση ζώνης, 21 για μη χρήση κράνους, 15 για υπέρβαση ορίων ταχύτητας, 27 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 16 για παραβίαση προτεραιότητας, 14 για αντικανονικούς ελιγμούς, 8 για παραβίαση σηματοδότη, 4 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 8 παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο., 6 για φθαρμένα ελαστικά και 165 λοιπές παραβάσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Εκτενής αστυνομική δράση πραγματοποιήθηκε χθες (07.04.2026) στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου από αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου που συγκρότησαν μικτά συνεργεία ελέγχου με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Τροχαίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου και του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οχήματα και άτομα.

Συνολικά ελέγχθηκαν -1.155- οχήματα , -1.264- άτομα, βεβαιώθηκαν συνολικά -319- παραβάσεις από τις οποίες οι -316- αφορούσαν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ,ακινητοποιήθηκαν -65- οχήματα και συνελήφθησαν -6- άτομα.

Ειδικότερα οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που βεβαιώθηκαν αφορούσαν :

-32- μη χρήση ζώνης

-21- μη χρήση κράνους

-15- υπέρβαση ορίων ταχύτητας

-27- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

-16- παραβίαση προτεραιότητας

-14- αντικανονικοί ελιγμοί

-8- παραβίαση σηματοδότη

-4- χρήση κινητού τηλεφώνου

-8- παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.

-6- φθαρμένα ελαστικά

-165- λοιπές παραβάσεις

Επιπλέον σε λοιπούς αστυνομικούς ελέγχους συνελήφθησαν -6- άτομα (5 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός) για παραβάσεις που αφορούσαν κατά περίπτωση ναρκωτικά, όπλα ,αστυνομική διάταξη περί ζωοκλοπής ,παραεμπόριο και παραβίαση εθνικού τελωνειακού κώδικα) .

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη. και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.