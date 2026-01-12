Ρούλα Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας

Στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας κάθεται ξανά σήμερα Δευτέρα 12/1 η Ρούλα Πισπιρίγκου, για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και την ανθρωποκτονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας.

Η δίκη διεξάγεται ύστερα την έφεση που η ίδια άσκησε, καθώς μέχρι και σήμερα υποστηρίζει ότι δεν θα έκανε ποτέ κακό στα παιδιά της τα οποία υπεραγαπούσε.

Στόχος της, όπως δήλωσε στην εφημερίδα Realnews, η δικηγόρος της Βάσω Πανταζή είναι να απαλλαγεί πλήρως από όσα της αποδίδονται.

«Για εμάς ως υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, η δίκη της σε δεύτερο βαθμό δεν θα αντιμετωπιστεί σαν μια ευκαιρία να προβληθούν εκ νέου οι ισχυρισμοί της πρωτόδικης δίκης, με την ελπίδα αναγνώρισης μιας ελαφρυντικής περίστασης που θα μειώσει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης», ανέφερε η δικηγόρος, επισημαίνοντας πως υπάρχουν νέα επιστημονικά πορίσματα για την υπόθεση.

«Υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα που θα υποβάλουμε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, στηριζόμενοι σε νέα επιστημονικά πορίσματα διεθνούς κύρους γιατρών, που θα αποδείξουν ότι η ύπαρξη κεταμίνης στον οργανισμό της Τζωρτζίνας, που οδήγησε και στον θάνατό της, δεν οφείλεται σε καμία πράξη της κατηγορουμένης αλλά σε ενδονοσοκομειακούς χειρισμούς», πρόσθεσε η κυρία Πανταζή.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δολοφόνησε την 9χρονη κόρη της με χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης, κατηγορία την οποία η ίδια αρνείται.

Τον περασμένο Μάρτιο, καταδικάστηκε σε δις ισόβια για τις δολοφονίες και των άλλων δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.