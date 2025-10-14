Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Το Λιμενικό διέσωσε 19 μετανάστες και ανέσυρε 2 σορούς – Νεκροί ένας άνδρας και ένας ανήλικος

Επέβαιναν σε φουσκωτή βάρκα

Ρόδος: Το Λιμενικό διέσωσε 19 μετανάστες και ανέσυρε 2 σορούς – Νεκροί ένας άνδρας και ένας ανήλικος
DEBATER NEWSROOM

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 14/10 στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε φουσκωτή βάρκα με 19 μετανάστες.

Οι λιμενικοί προχώρησαν άμεσα στη διάσωση των επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.

Ωστόσο, δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν δύο σοροί. Πρόκειται για έναν άνδρα και έναν ανήλικο.

Όσον αφορά στους διασωθέντες, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.

