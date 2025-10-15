Ρόδος: Την Παρασκευή απολογούνται ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου και ο θείος της 3χρονης που βρέθηκε στον πυθμένα της πισίνας

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν λίγο πριν τις 12.00 χθες (14.10), όταν το άτυχο κοριτσάκι που βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά του στο νησί, εντοπίστηκε αναίσθητο στον πυθμένα της πισίνας κι αμέσως σήμανε συναγερμός. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες το κοριτσάκι δεν ανταποκρίθηκε.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε περίπου στις 12.30, η 3χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Οι γιατροί διέγνωσαν εκτεταμένο οίδημα, ενώ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Ρόδου, Μιχάλη Σοκορέλο, η τρίχρονη είναι εγκεφαλικά νεκρή.

Την Παρασκευή απολογούνται ο θείος και ο υπεύθυνος της πισίνας

Η ΕΛΑΣ μετά από έρευνα προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για τον θείο του κοριτσιού και τον υπεύθυνο της πισίνας του ξενοδοχείου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια κυρίας ανάκρισης με τους δύο άνδρες και τους γονείς του παιδιού, να βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις για έκθεση σε κίνδυνο.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (17.10).