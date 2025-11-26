Ρόδος: Την Παρασκευή 28/11 η κηδεία του 19χρονου οπλίτη – Η συγκινητική ανάρτηση του πατέρα του

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο από τον χαμό του 19χρονου επαγγελματία οπλίτη, που σκοτώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια άσκησης στο πεδίο βολής της Αφάντου, όταν εξερράγη χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με το Creta24 η σορός του 19χρονου αναμένεται να επιστρέψει αύριο στην Κρήτη με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η κηδεία του αδικοχαμένου στρατιώτη θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα ο πατέρας του 19χρονου ανέφερε:

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω

του γάμου σου αγάπη μου

Να χω χαρές να κάνω…

Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλα δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….»