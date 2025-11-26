Ρόδος: Τραγωδία σε πεδίο βολής – Νεκρός 19χρονος στρατιώτης από έκρηξη αμυντικής χειροβομβίδας

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε πεδίο βολής στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος που υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής και ένα ακόμα άτομο να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο τραυματίας έχει ακρωτηριαστεί και οι γιατροί στο νοσοκομείου του νησιού δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, προς το παρόν, το Γενικό Επιτελείο Στρατού κάνει λόγο επίσημα για δύο τραυματίες, που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια άσκησης.

Όπως μεταδίδει η “Ροδιακή”, η τραγωδία έγινε λίγο μετά τις 10 το πρωί, την περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν δυο πυροτεχνουργοί επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα.