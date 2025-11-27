Ρόδος: Στο πεδίο βολής ο πατέρας του 19χρονου με πραγματογνώμονα – Ψάχνουν απαντήσεις για την τραγωδία

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Ρόδο και την Κρήτη από τον τραγικό θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης βολής χειροβομβίδας του 6ου ΕΤΕΘ στο πεδίο βολής Αφάντου.

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας αμυντικού τύπου, ενώ σοβαρά τραυματίας είναι ένας 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ακρωτηριασμό άνω άκρου και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα.

Ο άτυχος Ραφαήλ είχε καταταγεί τον Ιανουάριο και τοποθετήθηκε στη μονάδα της Ρόδου μόλις δύο ημέρες πριν από την τραγωδία. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ήταν ενθουσιασμένος για την εκπαίδευση που θα ακολουθούσε και ιδιαίτερα για τις βολές χειροβομβίδων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο πατέρας του Ραφαήλ, αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, μετέβη ήδη στη Ρόδο συνοδευόμενος από εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα ευρήματα θα εξεταστούν με απόλυτη ακρίβεια και διαφάνεια.

Ο εγκεκριμένος βαλλιστικός πραγματογνώμονας και πυροτεχνουργός Γιάννης Τσιάμπας, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, πήγε στο σημείο της τραγωδίας.

Όπως αναφέρουν πηγές, ο χώρος έχει ασφαλιστεί πλήρως και παραμένει ανέπαφος, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η αποχώρηση της αστυνομίας ο ειδικός θα ξεκινήσει τις δικές του διαδικασίες αυτοψίας.

Ρόδος: Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του 19χρονου

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 19χρονο θα ψαλεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Το πρωί της Πέμπτης, ο πατέρας του έκανε ακόμα μια σπαρακτική ανάρτηση για τον γιο του:

«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

από μια χειροβομβίδα ,..

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο Ραφαήλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι…. καλό ταξίδι γιε μου…».