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ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: “Ποτάμια” οι δρόμοι από τις ισχυρές βροχοπτώσεις – Πλημμύρισε το Δικαστικό Μέγαρο (βίντεο)

Σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος

Ρόδος: “Ποτάμια” οι δρόμοι από τις ισχυρές βροχοπτώσεις – Πλημμύρισε το Δικαστικό Μέγαρο (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ρόδος, με την ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα, καθώς πλημμύρισαν δρόμοι και σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Παράλληλα, καταγράφονται και χαλαζοπτώσεις, μεταξύ άλλων, στην Ιαλυσό ενώ νερά μπήκαν μπήκαν στις αίθουσες του Πρωτοδικείου και του Εφετείου.

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Η έντονη βροχή ξεκίνησε από νωρίς το πρωί και εντάθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι, επηρεάζοντας την πόλη της Ρόδου και αρκετές περιφερειακές συνοικίες. Για αρκετή ώρα, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παρέμειναν περιοχές στο κέντρο της πόλης, ενώ διακοπές στην ηλεκτροδότηση αναφέρθηκαν και στην Ιαλυσό.  Προβλήματα καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπου βίντεο αποτυπώνουν σημεία με συσσώρευση υδάτων έξω από το κτίριο.

Όπως αναφέρει η rodiaki.gr, ιδιαίτερα προβληματική είναι η εικόνα στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, όπου νερά μπήκαν στις αίθουσες του Πρωτοδικείου και του Εφετείου την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη δίκες. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και προβληματισμό σε δικαστές, δικηγόρους και διαδίκους, καθώς η εισροή υδάτων ανέδειξε εκ νέου τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο. 

Η κακοκαιρία συνεχίζεται σε αρκετές περιοχές του νησιού, με τις αρχές να συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις. Η έντονη βροχόπτωση περιορίζει την ορατότητα και καθιστά το οδόστρωμα ολισθηρό, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους οδηγούς.

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