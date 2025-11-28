Ρόδος: Καταδικάστηκαν δυο άνδρες για τον ομαδικό βιασμό μιας τουρίστριας από τη Νορβηγία

Καταδικάστηκαν δυο άνδρες για τον ομαδικό βιασμό μιας τουρίστριας από τη Νορβηγία στη Ρόδο.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr το πρωτόδικο δικαστήριο τους είχε κρίνει ενοχους με το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και τους επέβαλε ποινή κάθειρξης 7 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα, υπό τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής τους μία φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τους έκρινε ένοχους όπως κατηγορούνται και τους επέβαλε ποινή κάθειρξης 6 ετών.

Ρόδος: Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο ημεδαποί βίασαν από κοινού και διαδοχικά την τουρίστρια σε κατοικία στην Ρόδο, την 30ή Ιουλίου 2017 και ήταν ιδιαιτέρως βίαιοι.

Η φερόμενη ως θύμα, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, που κατέθεσε στο δικαστήριο, είχε έρθει για διακοπές στο νησί με φίλες της και πριν απ’ αυτό το συμβάν είχε έρθει σε επαφή με ακόμη δύο άτομα με την συναίνεσή της, χωρίς προφυλάξεις.

Το θύμα διατείνεται ότι οι δύο ημεδαποί, την χτύπησαν, την έφτυσαν και την εξανάγκασαν σε κολπικές, στοματικές και πρωκτικές συνουσίες και μάλιστα επανειλημμένως σε μια κατοικία στις παρυφές της πόλεως Ρόδου, όπου την οδήγησε ο ένας εξ αυτών, τον οποίο γνώρισε ως μέλος μιας μπάντας σε νυχτερινό κέντρο.

Η φερόμενη ως θύμα αναγνώρισε τους δύο καταγγελλόμενους από φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νυχτερινού κέντρου στο Facebook και μέσω αυτών οι αρχές της Νορβηγίας κατέληξαν στην ταυτότητά τους.