ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από κατάστημα παιχνιδιών (Φωτογραφία & Βίντεο)

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς

ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Ένα σταθμευμένο Ι.Χ. τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από κατάστημα παιχνιδιών στη Ρόδο, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, όλα έγιναν περίπου στις 16.00, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες κι ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

