Ροδόπη: Νέες αποκαλύψεις για τον 55χρονο που συνελήφθη για δολιοφθορά σε γερμανικά πλοία

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η δράση του 55χρονου, που κατηγορείται μαζί με ακόμη ένα άτομο για δολιοφθορά σε πολεμικά πλοία του γερμανικού πολεμικού ναυτικού.

Ο άνδρας που συνελήφθη μετά από ένταλμα των γερμανικών Αρχών, καθώς φέρεται να προκάλεσε σαμποτάζ σε κορβέτα του πολεμικού ναυτικού, ρίχνοντας χαλίκια στον κινητήρα, αφαιρώντας καπάκια από τις δεξαμενές καυσίμων και απενεργοποιώντας ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας, που οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ροδόπης, φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του με την υπόθεση, ενώ ο πατέρας του, με δάκρυα στα μάτια, ανέφερε πως ο γιος του, εκτελούσε χρέη καθαριστή στα ναυπηγεία του Αμβούργου, ρίχνοντας την ευθύνη για τις καταλογιζόμενες πράξεις, σε έναν συνάδελφο του με καταγωγή από την Ρουμανία.

Ο άνδρας συνελήφθη στο σπίτι του, στο χωριο Κοπτερό της Ροδόπης, από στελέχη των Ελληνικών αρχών και κλιμάκιο αστυνομικών που ήρθε στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχει στην διερεύνησης της υπόθεσης.

Το ένταλμα σε βάρος από τις γερμανικές αρχές, σημείωνε, «το μεσημέρι της 26ης Ιουνίου 2025 ο κατηγορούμενος εισήλθε με τον συγκατηγορούμενό του στην κορβέτα Κ130 “Κολωνία”. Έκλεισαν τον κεντρικό διακόπτη Q2, έτσι ώστε όλο το σκάφος δεν είχε καθόλου ρεύμα. Εάν η κατάσταση είχε συνεχιστεί χωρίς διακοπή – εκτός από το βραχυκύκλωμα που είχε ήδη συμβεί θα μπορούσε να προκληθεί πυρκαγιά και να καεί το εσωτερικό της κορβέτας».

Γείτονες του 55χρονου στο χωριό Κοπτερό, έμοιαζαν σοκαρισμένοι από την εξέλιξη με έναν από αυτούς να αναφέρει πως, «ήταν πολύ ήσυχος, δούλευε ως αγρότης και σε έναν φούρνο. Τα τελευταία 3 χρόνια πήγε για δουλειά στην Γερμανία, αποκλείω το ενδεχόμενο να έκανε τέτοια κόλπα.

Η υπόθεση δολιοφθοράς απασχόλησε και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης με εκτενή ρεπορτάζ. Μάλιστα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για Ρωσική ανάμιξη στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Όπως δήλωσε σε ΜΜΕ της Γερμανίας ο εμπειρογνώμονας μυστικών υπηρεσιών, Χάνς Γιάκομπ Σκίντλερ, «ο κύκλος των υπόπτων για τέτοιες σοβαρές πράξεις δολιοφθοράς κατά γερμανικού στρατιωτικού εξοπλισμού είναι φυσικά αρκετά μικρός. Και αν πρόκειται, όπως φαίνεται, για μια πραγματικά στοχευμένη δολιοφθορά δύο γερμανικών πολεμικών πλοίων, τότε η Ρωσία θα ήταν φυσικά στην κορυφή της λίστας των υπόπτων μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν 6 κινητά, 3 USB, έναν σκληρό δίσκο, 19 βιβλιάρια καταθέσεων και ρούχα εργασίας. Όλα τα πειστήρια παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές που έχουν την ευθύνη της έρευνας.

Εντός των επόμενων ημερών, η Ελληνική Δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν θα εκδώσει στην Γερμανία τον 55χρονο, προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα που κατηγορείται.