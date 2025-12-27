Ροδόπη: Για εμπρησμό από αμέλεια κατηγορείται η μητέρα του 7χρονου που πέθανε μετά από φωτιά – Σε κρίσιμη κατάσταση ο αδερφός του

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ποινική διερεύνηση της φονικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κατοικία στην περιοχή Ρίζωμα Ροδόπης, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 7χρονου αγοριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, σε βάρος της μητέρας του παιδιού έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια, ενώ η ίδια φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί, όταν η μητέρα επιχείρησε να αναζωπυρώσει την ξυλόσομπα που είχε αρχίσει να σβήνει, ανοίγοντας το καπάκι και ρίχνοντας πετρέλαιο.

Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προκάλεσε αιφνίδια ανάφλεξη στο δωμάτιο, εμβαδού περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων.

Την ώρα εκείνη, τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας κοιμούνταν σε στρώματα στο πάτωμα. Με την εκδήλωση της φωτιάς, η μητέρα κάλεσε σε βοήθεια τον πατέρα, ο οποίος βρισκόταν σε διπλανό χώρο. Παρά τις προσπάθειές τους, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μόνο το ένα παιδί, ενώ το δεύτερο παρέμεινε εγκλωβισμένο.

Σημειώνεται ότι και τα δύο παιδιά αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, γεγονός που δυσχέρανε την απομάκρυνσή τους.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τους ερευνητές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο αδερφός και ο πατέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 5χρονος αδελφός του παιδιού νοσηλεύεται με εγκαύματα, όπως και ο πατέρας, ο οποίος τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει τα παιδιά.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η φωτιά ξεκίνησε από την ξυλόσομπα, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, έκαιγε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο δωμάτιο των παιδιών.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής συνεχίζει τις έρευνες για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών της πυρκαγιάς, ενώ τα πορίσματα αναμένεται να καθορίσουν και την περαιτέρω ποινική πορεία της υπόθεσης.