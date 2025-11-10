Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ρέθυμνο: Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ – 18χρονος οδηγός κατέληξε στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του τα ξημερώματα κοντά στον Τσεσμέ

DEBATER NEWSROOM

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/11) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, το περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 5 το πρωί, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, που κινούνταν στο ύψος του Τσεσμέ Ρεθύμνου, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Περαστικοί ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 18χρονο οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

